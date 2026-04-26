Torna in libertà l' Assiolo curato da Gerardo Scotti | il video

È stato reso nuovamente libero l'Assiolo affidato alle cure dell'associazione “Genesi dell'ambiente” e seguito da Gerardo Scotti. Un video documenta il momento in cui l'uccello viene liberato, dopo aver ricevuto le cure necessarie. La riabilitazione dell'animale è stata seguita dall'associazione, che si occupa di tutela ambientale e fauna selvatica. La scena mostra l'istante in cui l’Assiolo riprende il volo.

È tornato in liberà l'Assiolo affidato alle cure di Gerardo Scotti dell'associazione “Genesi dell'ambiente”. Quest'ultimo, infatti, ha liberato il piccolo rapace notturno nei pressi di un edificio in rovina.Il commento “L'assiolo torna libero di volare - ha commentato Scotti - I rapaci notturni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate L'anguilla europea torna a vivere nelle acque del Testene: il video di Gerardo ScottiScotti: "Dal 2008 l'anguilla europea è classificata come in grave pericolo di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della... Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore. In un video l’abbraccio a chi l’ha curato per mesiPerugia, 22 aprile 2026 – Pietro, il bimbo di 8 anni operato a Natale al cuore all’ospedale Bambino Gesù di Roma, torna a casa. Contenuti di approfondimento Si parla di: Torna in libertà l'Assiolo curato da Gerardo Scotti: il video; Curiosità, Assiolo impatta contro un vetro a Salerno: tratto in salvo. Torna in libertà l'Assiolo curato da Gerardo Scotti: il videoÈ tornato in liberà l'Assiolo affidato alle cure di Gerardo Scotti dell'associazione Genesi dell'ambiente. Quest'ultimo, infatti, ha liberato il piccolo rapace notturno nei pressi di un edificio in ... salernotoday.it