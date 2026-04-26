Domani alle 18:00 al Grande Torino si disputa il match tra Torino e Inter, una partita che potrebbe influenzare in modo decisivo la corsa allo scudetto. L’Inter, guidata dall’allenatore Chivu, affronta il Torino con la possibilità di conquistare il titolo di campione d’Italia già questa stagione, un risultato che potrebbe cambiare le sorti del campionato. La sfida mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre.

L’ Inter si appresta a vivere una domenica che potrebbe restare scolpita nella storia del club. Nel posticipo delle ore 18:00 al Grande Torino, la squadra di Mister Chivu affronta il Torino con la concreta possibilità di laurearsi Campione d’Italia con largo anticipo. Reduci da un periodo di entusiasmo travolgente, segnato dalle rimonte contro il Como e dal raggiungimento della finale di Coppa Italia, i nerazzurri arrivano in Piemonte con il morale alle stelle, pronti a ballare insieme ai propri tifosi per il traguardo più ambito. Tuttavia, la strada verso il titolo non sarà priva di ostacoli. Il Torino della gestione D’Aversa si è trasformato in un fortino inespugnabile: il tecnico ha inanellato una striscia di tre vittorie casalinghe consecutive, portando punti pesanti che hanno ridato linfa alla classifica granata.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Torino-Inter, sfida da Scudetto: D’Aversa sfida il sogno di Chivu

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