Torino Inter LIVE 0-0 | Coco vicinissimo al vantaggio!

Alle 18 si gioca all’Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Inter, valido per il 34° turno di Serie A 202526. Durante l’incontro, Coco ha avuto un’occasione vicina al vantaggio per la squadra di casa. La partita si sta svolgendo senza reti finora, con entrambe le formazioni impegnate in azioni offensive e difensive. I tifosi seguono con attenzione lo svolgimento dell’incontro.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 0-0: Coco vicinissimo al vantaggio! Notizie correlate Lecce Inter LIVE 0-0: Luis Henrique vicinissimo al vantaggio!di Stefano CoriAppuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Fiorentina Inter LIVE 1-1: Akanji vicinissimo al gol del vantaggio!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torino vs. Inter, LIVE; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino - Inter; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. LIVE Serie A, Torino-Inter: Calhanoglu riposa, Darmian a destra | Segui la cronaca IN DIRETTAL’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di D’Aversa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 34esima giornata ... interlive.it Torino-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it It’s time: Torino-Inter is on È il momento: inizia Torino-Inter - facebook.com facebook LE PAROLE DEL PRESIDENTE NERAZZURRO NEL PRE PARTITA DI TORINO-INTER x.com