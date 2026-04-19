Cremonese-Torino in streaming gratis? Dove vedere il lunch match in TV

La partita tra Cremonese e Torino si gioca domenica a Cremona, con la Cremonese che cerca di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Cagliari. I tifosi possono seguire l'incontro in diretta streaming gratuito o in televisione, dove vengono trasmessi i match di campionato. L’appuntamento si tiene nel contesto del campionato di calcio di Serie A, con le due squadre che si sfidano in un match valido per la giornata.

Il sipario sulla domenica di campionato si alza a Cremona, dove la Cremonese di Marco Giampaolo cerca riscatto dopo il KO contro il Cagliari. Di fronte, però, c’è un Torino rigenerato dalla cura Roberto D’Aversa e galvanizzato dal recente successo sul Verona. Per noi che seguiamo ogni sfumatura del calcio italiano, questo lunch match è un antipasto ghiotto: i punti in palio pesano tantissimo per la tranquillità della classifica, e la tensione allo Zini sarà palpabile fin dal primo minuto. Una sfida di tattica e carattere. Passando al campo, c’è da considerare che le due squadre arrivano a questa 33ª giornata con umori opposti, ma con la stessa identica fame di vittoria.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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