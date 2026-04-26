Domenica sera, la squadra nerazzurra giocherà in trasferta contro il Torino, in una gara valida per il campionato di calcio. La partita si svolgerà allo stadio granata e rappresenta un'occasione importante per i nerazzurri di cercare un risultato positivo, dopo la recente vittoria del Napoli che ha consolidato la classifica di vertice. L'allenatore dei nerazzurri ha annunciato alcune modifiche alla formazione, con l'obiettivo di contrastare la corsa scudetto del Torino.

I nerazzurri saranno impegnati in trasferta contro i granata: dopo il successo del Napoli, l'obiettivo è quello di tornare a +12 La larga vittoria del Napoli contro la Cremonese (4-0), che ha aperto la trentaquattresima giornata di serie A, spingerà l'Inter nella trasferta di Torino, dove affronterà i granata. L'obiettivo di Chivu, nella corsa verso lo scudetto, è quello di tornare a +12. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Inter in programma domenica 26 aprile alle ore 18. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Nelle ultime settimane, grazie a tre vittorie di fila, Chivu ha messo una grande ipoteca sullo scudetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Inter, D'Aversa proverà a fermare la corsa scudetto di Chivu: pronostico

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