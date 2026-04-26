Quattro persone coinvolte nell’accoltellamento avvenuto il 9 aprile a Torino sono state poste agli arresti domiciliari dalla giudice Caveglia. L’episodio si è verificato in un’area occupata, e ora sono in corso le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La decisione riguarda individui indagati nel procedimento in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui coinvolgimenti specifici.

? Cosa sapere Torino, la giudice Caveglia dispone i domiciliari per quattro indagati dell'accoltellamento del 9 aprile.. Le indagini proseguono per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in una casa occupata.. La giudice Giulia Caveglia ha disposto i domiciliari per la mamma, i due figli e l’amica di famiglia coinvolti nell’accoltellamento di un occupante abusivo avvenuto il 9 aprile a Torino, dopo che la procura aveva inizialmente espresso parere contrario. La decisione giunge dopo il periodo trascorso dai quattro indagati in carcere, mentre le indagini sulla spedizione punitiva dei proprietari dell’immobile proseguono per chiarire la dinamica dello scontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, accoltellamento per casa occupata: i 4 indagati ai domiciliari

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