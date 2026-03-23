"> Razgatlioglu lotta nel GP del Brasile: un altro weekend difficile. Toprak Razgatlioglu ha affrontato un’altra gara impegnativa nel campionato MotoGP, concluso senza punti al Gran Premio del Brasile. Il pilota turco ha iniziato la sua avventura nella classe regina dopo aver lasciato il mondiale Superbike (WSBK), dove ha ottenuto risultati notevoli. Dopo una partenza difficile, culminata con un 17° posto alla sua prima gara a Buriram, Razgatlioglu si era mostrato promettente, raggiungendo direttamente il Q2 in Brasile. Durante le prove del venerdì, ha sorpreso molti con il suo terzo miglior tempo, un risultato che lo stesso pilota ha confessato di non aspettarsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Quartararo in vantaggio secondo Razgatlioglu al Gran Premio del Brasile di MotoGP.

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