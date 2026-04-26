The Donkey Diaries a Palazzo Fazio
Domenica 26 aprile alle 19 si terrà a Palazzo Fazio lo spettacolo “The Donkey Diaries”, inserito nella sezione “Teatri d'Inclusione” del Faziopentheater. Lo spettacolo, di genere comico-brillante, fa parte di una rassegna dedicata a promuovere esperienze teatrali che coinvolgono diverse forme di inclusione. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un contesto teatrale nel centro della città.
Nell'ambito della sezione “Teatri d'Inclusione” con genere comico-brillante del Faziopentheater, domenica 26 aprile alle ore 19 andrà in scena lo spettacolo “The Donkey Diaries”. Appuntamento nella Sala Teatro “A. Vinciguerra” di Palazzo Fazio a Capua con la compagnia “ExtraVagantes” di Napoli.A.🔗 Leggi su Casertanews.it
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