Terrore in Florida | un pick-up schiaccia una Lamborghini nel parcheggio

Un incidente si è verificato in un parcheggio in Florida, dove un pick-up Chevrolet Silverado ha urtato e schiacciato una Lamborghini Huracán. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti e sono in corso le verifiche sulle cause dell'incidente. Non ci sono notizie di feriti gravi o di altri danni, e le autorità stanno accertando eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Un Chevrolet Silverado schiaccia una Lamborghini Huracán in un parcheggio della Florida.. Nessun ferito tra i conducenti nonostante i gravi danni strutturali alla supercar.. Un pick-up Chevrolet Silverado ha travolto una Lamborghini Huracán in un parcheggio della Florida, finendo per schiacciare la parte anteriore della supercar dopo un impatto ad alta velocità. La dinamica del sinistro, catturata dalle immagini che circolano online, descrive una sequenza di eventi priva di frenate preventive o correzioni di traiettoria. Mentre la Lamborghini si muoveva con estrema cautela tra i posti auto, probabilmente cercando un ricovero per il conducente, il grosso veicolo americano è entrato nell’area d’azione senza ridurre la propria velocità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in Florida: un pick-up schiaccia una Lamborghini nel parcheggio Notizie correlate Terrore in centro: pretende i soldi del parcheggio e tenta di scippare una donnaLECCE – Non si è limitato a chiedere con insistenza il pagamento per un parcheggio pubblico, ma è passato rapidamente dalle minacce all’aggressione... Fuoristrada lanciato a tutta velocità travolge una Lamborghini e passa “sopra” alla supercar: l’incredibile incidente in un parcheggioSuccede tutto in pochi secondi, ma basta un video per trasformare un parcheggio qualunque in Florida in una scena da film fuori controllo.