Terricciola | conclusa la messa in sicurezza dei locali di via Tommaso Gherardi Del Testa

Nella mattinata di giovedì 23 aprile, il sindaco e il vicesindaco di Terricciola hanno visitato i locali di via Tommaso Gherardi del Testa, dove sono stati completati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli ambienti. L’intervento ha riguardato la sistemazione delle strutture e la sistemazione degli spazi interni, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo degli immobili. La visita ha segnato la conclusione degli interventi di manutenzione e miglioramento.

Nella mattinata di giovedì 23 aprile il sindaco Matteo Arcenni e il vicesindaco Elena Baldini Orlandini hanno effettuato un sopralluogo ai locali di via Tommaso Gherardi del Testa a Terricciola, dove si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi.L’intervento ha.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Locali di via Gherardi del Testa: "Finiti di lavori di riqualificazione" Contenuti utili per approfondire Si parla di: Terricciola: conclusa la messa in sicurezza dei locali di via Tommaso Gherardi Del Testa. Locali di via Gherardi del Testa: Finiti di lavori di riqualificazioneUn lavoro importante ed atteso. Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Arcenni e il vicesindaco Elena Baldini Orlandini hanno ... msn.com Alla scoperta di Terricciola con un libro: È una storia che parla di radici e futuroIl teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha ospitato la presentazione del libro Alla scoperta di Terricciola, alla presenza del sindaco Matteo Arcenni, dell’editore Patrizia Pacini, dell’autrice ... lanazione.it