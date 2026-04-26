Terricciola | conclusa la messa in sicurezza dei locali di via Tommaso Gherardi Del Testa

Da pisatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì 23 aprile, il sindaco e il vicesindaco di Terricciola hanno visitato i locali di via Tommaso Gherardi del Testa, dove sono stati completati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli ambienti. L’intervento ha riguardato la sistemazione delle strutture e la sistemazione degli spazi interni, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo degli immobili. La visita ha segnato la conclusione degli interventi di manutenzione e miglioramento.

Nella mattinata di giovedì 23 aprile il sindaco Matteo Arcenni e il vicesindaco Elena Baldini Orlandini hanno effettuato un sopralluogo ai locali di via Tommaso Gherardi del Testa a Terricciola, dove si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi.L’intervento ha.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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