Terni fondi post-sisma all’Anfiteatro | scoppia la protesta

Lunedì il consiglio comunale di Terni ha approvato l’utilizzo di 400.000 euro provenienti dai fondi post-sisma per interventi sull’Anfiteatro Fausto. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni, con alcune richieste di chiarimenti e altre di maggiori dettagli sui lavori previsti. La delibera riguarda principalmente i fondi destinati al recupero e alla tutela del monumento storico.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Terni ratifica lunedì l'uso di 400.000 euro per l'Anfiteatro Fausto.. Le comunità di Collestatte e Torre Orsina contestano la scelta per i fondi post-sisma.. Il consiglio comunale di Terni si riunirà lunedì per ratificare l’impiego di 400.000 euro destinati alla ristrutturazione dell’Anfiteatro Fausto, situato nei pressi del parco de La Passeggiata, una decisione che ha acceso immediatamente le polemiche tra le comunità di Collestatte e Torre Orsina. La scelta dell’amministrazione ternina di concentrare i fondi derivanti dalla ricostruzione post-terremoto del 2016 su un’opera urbana nel centro cittadino è stata duramente criticata dal circolo locale del PD di Collestatte-Torreorsina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, fondi post-sisma all’Anfiteatro: scoppia la protesta Notizie correlate 9 chiese: sbloccati i fondi per la ricostruzione post-sismaUn incontro operativo si è svolto presso l’Arcidiocesi di Pesaro tra monsignor Sandro Salvucci e il senatore Guido Castelli, commissario... Leggi anche: Zero fondi per le case popolari: scoppia la protesta Panoramica sull’argomento Ricostruzione post-sisma 2016: problema nei pagamenti alle impreseSaltato il trasferimento di fondi in programma il 10 aprile. Il commissario Castelli assicura che il problema, dovuto a un disallineamento tecnico, è stato risolto ... rainews.it Ricostruzione post sisma. Più di un milione e mezzoSono in arrivo per la città 1,6 milioni di euro dai fondi per la ricostruzione post sisma. Sono destinati a cinque diversi interventi per i quali il Comune aveva presentato istanza al Commissario ... lanazione.it