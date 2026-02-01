Ternana-Torres segui la DIRETTA del match allo stadio Libero Liberati

Questa sera allo stadio Libero Liberati si gioca Ternana contro Torres. Le due squadre si affrontano di nuovo dopo quasi un anno, con obiettivi e prospettive completamente diversi rispetto alla scorsa stagione. Seguite con noi la diretta del match per scoprire come va a finire.

Una stagione per cambiare diametralmente obiettivi e prospettive per Ternana-Torres. Le due squadre si ritrovano di fronte (quasi) esattamente dopo undici mesi. Il 2 marzo del 2025 i rossoverdi si imposero 3-1 in un match dalle forti ambizioni promozione diretta. Qualcosa è profondamente cambiato poiché i ragazzi di Liverani si trovano ai margini del vertice mentre i rossoblù lottano per evitare i Play out. Due mesi di imbattibilità per la Torres, reduce da sette turni utili che hanno fruttato una vittoria e sei pareggi. La compagine di Liverani ha inanellato un ruolino di dieci punti nelle ultime cinque partite.🔗 Leggi su Today.it

