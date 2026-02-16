Pineto-Ternana le formazioni UFFICIALI della gara

Alle ore 20.30 va in scena il match tra Pineto e Ternana, a causa dell’assenza di Kraja e Vigliotti nelle file dei biancazzurri. La squadra di casa si presenta senza i due giocatori chiave, che sono usciti dalla lista per motivi disciplinari e infortunio. La partita si gioca nel tradizionale ‘Monday Night’ e le formazioni ufficiali sono state appena annunciate.

Alle 20.30 il fischio d’inizio del match in programma al Pavone-Mariani Le formazioni di Pineto-Ternana si confrontano nel ‘Monday Night’ delle 20.30. I biancazzurri sono privi del centrocampista Kraja e dell’attaccante Vigliotti. Nella squadra di Liverani indisponibile il capitano Marco Capuano. Sugli spalti dell’impianto abruzzese presenti 122 tifosi rossoverdi, assiepati nel settore ospiti. Pineto-Ternana, Fabio Liverani: “Mai avuto dubbi sul rispetto della scadenza federale. La continuità passa dall’attenzione” .🔗 Leggi su Today.it Pianese-Ternana, le formazioni UFFICIALI della gara Ternana-Potenza, le formazioni UFFICIALI della gara Alle ore 18 si sfidano Ternana e Potenza nella semifinale di andata della Coppa Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ternana all’esame Pineto: Una partita difficile; Pineto-Ternana, Fabio Liverani: Mai avuto dubbi sul rispetto della scadenza federale. La continuità passa dall’attenzione; Turno del lunedì sera per il Pineto, in casa arriva la Ternana; Ternana, Liverani: La formazione la decido all’ultimo. Pineto-Ternana: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tvTernana in campo questa sera in casa del Pineto per la ventottesima giornata del campionato di Serie C girone B. ternananews.it Pineto-Ternana, antipasto play-off. Le probabili formazioniAllo stadio Pavone-Mariani per il monday night di Serie C Sky Wifi va in scena una sfida dal sapore di play-off tra il Pineto e la Ternana. Le due squadre infatti sono tra le prime 10 ... tuttoc.com Domani, ore 21,00, il Bar dello Sport! Conducono Massimo Covicchio e Elena Pacioni. Tutto sul dopo Pineto-Ternana. Non mancate! - facebook.com facebook #SerieC gr.B Pontedera-Ternana 2-2 Torres-Juventus NextGen 0-3 Gubbio-Campobasso 1-0 Sambenedettese-Perugia 0-1 Arezzo-Pianese 2-0 Livorno-Bra 2-1 Pineto-Ascoli 1-3 Vis Pesaro-Forlì 1-1 1 Arezzo 56 2 Ravenna 49 3 Ascoli 46 4 Pineto x.com