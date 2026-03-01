Musica e talento donna | le Cotiras incantano il teatro comunale di Nardò

A Nardò, il teatro comunale ha ospitato un evento dedicato alla Giornata Internazionale della Donna. Le Cotiras, formazione composta da artiste donne, hanno portato sul palco un concerto che ha coinvolto il pubblico presente. La serata si è concentrata sulla musica interpretata da donne, offrendo uno spettacolo che ha sottolineato il talento femminile nel mondo musicale.

Nardò celebra la Giornata Internazionale della Donna con la musica e con un evento tutto al femminile. Sabato 8 marzo 2026, alle ore 19.00, il Teatro Comunale di Nardò, in Corso Vittorio Emanuele II, ospiterà il concerto delle Cotiras, quartetto composto da Giusy Colì, Lucia Antico, Pamela Piras e Vanessa Sotgiu. L’ingresso è libero.L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Nardò e sostenuta da Francesco Plantera dall’Assessorato alla Cultura, si inserisce nel programma delle manifestazioni dedicate all’8 marzo, offrendo al pubblico una serata all’insegna dell’arte e della valorizzazione del talento femminile.Le Cotiras portano sul palco un progetto musicale che intreccia armonie, personalità e sensibilità diverse, dando vita a un repertorio capace di coinvolgere ed emozionare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

