Taglio del nastro alla Grotta Rossa apre un' agenzia investigativa Settore in forte crescita

Giovedì sera è stata inaugurata una nuova agenzia investigativa in via dello Stambecco, alla Grotta Rossa. L'apertura ha attirato l'attenzione di diversi presenti, interessati alla crescita di un settore che negli ultimi anni ha visto aumentare la richiesta di servizi di sicurezza. L'agenzia si ispira a una serie televisiva poliziesca molto popolare negli anni Ottanta, chiamata Hunter.

Ha inaugurato giovedì sera, in via dello Stambecco (alla Grotta Rossa), una nuova agenzia di sicurezza ispirata e dedicata a una celebre serie poliziesca molto in voga negli anni Ottanta: Hunter. La mente dietro il progetto è quella del criminologo e detective Massimo Affronte, affiancato dalla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Lo SPI CGIL apre una nuova sede a Colico: taglio del nastro in via NazionaleUn nastro rosso tagliato sotto l'insegna della Cgil, una sala piena di volontari, rappresentanti istituzionali e cittadini. Leggi anche: Apre il 35esimo Mc Donald's in provincia di Torino: indirizzo, taglio del nastro e orari Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Avellino al via il Villaggio Contadino:il Prefetto al taglio del nastro; Copparo, taglio del nastro per la nuova stagione al Pontino Tagliapietra; Al via Salone del Mobile 2026, Fontana: Lombardia motore settore; Taglio del nastro per la 64esima Fiera nazionale dell'Agricoltura di Lanciano: 200 espositori - VIDEO. Taglio del nastro per la tredicesima edizione di Only WineRoma, 25 apr. (askanews) – Si è ufficialmente aperta a Città di Castello, in provincia di Perugia, nel weekend della Festa del 25 aprile, la tredicesima edizione del Salone dei Giovani Produttori e de ... askanews.it Taglio del nastro a Only Wine 2026: degustazioni, masterclass ed eccellenze internazionaliSu il sipario su Only Wine 2026. Sabato 25 aprile a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio è stata inaugurata la 13esima edizione del Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine con il tradizionale t ... corrieredellumbria.it Refrontolo | Taglio del nastro della Mostra dei Vini: festeggiamenti per la 55esima edizione - facebook.com facebook Taglio del nastro per la nuova attrazione unica in Italia: vagoni rotanti, adrenalina e un investimento da oltre 30 milioni per il rilancio del parco nel 55esimo anniversario. x.com