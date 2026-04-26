A Reggio Calabria, l'ufficio elettorale ha escluso la lista di un candidato locale a causa di 28 firme in più rispetto al limite stabilito. La decisione si basa sulla verifica delle firme presentate dagli iscritti alla lista, che ha portato all'esclusione dalla competizione elettorale. La questione riguarda quindi i requisiti formali richiesti per la validità delle liste in vista delle prossime elezioni.

? Cosa sapere L'ufficio elettorale di Reggio Calabria esclude la lista Giannetta per 28 firme in eccesso.. Il provvedimento altera i rapporti di forza nella coalizione di Cannizzaro per il Comune.. L’ufficio elettorale di Palazzo San Giorgio ha escluso questa mattina la lista Ogni Giorno Reggio Calabria, sostenitrice della coalizione per Cannizzaro, a causa di un eccesso di 28 firme rispetto al limite stabilito. La decisione colpisce il gruppo guidato da Giannetta, attuale capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, mettendo fuori gioco la formazione dalla competizione elettorale imminente. Il verbale della commissione elettorale evidenzia come l’esclusione sia scattata proprio durante le operazioni odierne presso la sede comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta a Reggio: lista di Giannetta fuori dalle urne per 28 firme in più

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