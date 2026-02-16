Reggio Calabria Giannetta | per le comunali centrodestra compatto Sanità? Stiamo affrontando i pro

Giannetta di Forza Italia ha annunciato che il centrodestra a Reggio Calabria è unito in vista delle prossime elezioni comunali, dopo aver lavorato duramente per superare le divergenze interne. Ha aggiunto che la questione sanitaria rimane una priorità e che stanno portando avanti progetti concreti per migliorare i servizi nel territorio. Un esempio è il recente investimento in nuove attrezzature per gli ospedali locali, che mira a garantire assistenza più efficiente ai cittadini.

Reggio Calabria si prepara alle comunali: Giannetta (Forza Italia) punta sull'unità del centrodestra e rassicura sulla sanità. Reggio Calabria si avvia a un'elezione comunale cruciale, con il centrodestra che si presenta all'elettorato con l'obiettivo di unire le forze in campo. Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, ha sottolineato l'importanza di questa convergenza e ha affrontato il tema della sanità locale, una priorità per i cittadini reggini. L'intervista rilasciata il 15 febbraio 2026, durante un evento del partito, offre uno spaccato delle strategie e delle aspettative per il futuro della città.