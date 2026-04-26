Superbike Gaggi vola ad Assen | il talento fanese cresce nel Mondiale

Il pilota fanese Gaggi ha ottenuto 9 punti nella gara di Assen, portando il totale nel campionato mondiale Superbike a 16 punti. Al volante del Team BrCorse, il ventiduenne ha partecipato alla competizione, consolidando la sua presenza nel torneo. La corsa si è svolta sul circuito di Assen, con Gaggi che si è distinto in una delle tappe del campionato.

? Cosa sapere Il pilota Gaggi ottiene 9 punti ad Assen con il Team BrCorse.. Il ventiduenne raggiunge 16 punti totali nella classifica mondiale Superbike.. Il pilota fanese Gaggi ha conquistato 9 punti nel secondo round del Mondiale Superbike sul leggendario circuito di Assen, consolidando la sua posizione in classifica dopo il debutto a Portimao. Nelle strade dell’Olanda, dove corre il prestigioso tracciato noto come Università delle due ruote, il ventiduenne del Team BrCorse di Arcore ha dimostrato una costanza superiore rispetto alla gara d’esordio in Portogallo. Il giovane talento del Comune di Fano ha infatti chiuso le due sfide olandesi rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superbike, Gaggi vola ad Assen: il talento fanese cresce nel Mondiale Notizie correlate Superbike: Bulega vince tutto anche ad Assen e vola in classificaIl round di Assen, terza tappa del Mondiale Superbike 2026, ha ribadito una volta in più che Nicolò Bulega è attualmente inattaccabile al vertice... Motociclismo. Gaggi e il Mondiale Superbike: sfida che promette scintilleAnche nel secondo Round del Mondiale Supertbike 2026 Marco Gaggi si è dovuto accontentare di andare a punti, aggiungendo i 9 riportati ad Assen in... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Moto: Marco Gaggi nello storico circuito di Assen, 9 punti il bottino in Sportbike. Motociclismo. Gaggi e il Mondiale Superbike: sfida che promette scintilleAnche nel secondo Round del Mondiale Supertbike 2026 Marco Gaggi si è dovuto accontentare di andare a punti, aggiungendo ... sport.quotidiano.net Motociclismo: Mondiale Superbike. Yamaha in ritardo, ma Gaggi tiene il passoConsiderate le premesse, può essere giudicato positivamente l’atteso esordio del non ancora ventitreenne pilota fanese Marco Gaggi sul circuito portoghese di Portimao, in una neonata categoria del ... ilrestodelcarlino.it