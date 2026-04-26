Durante le attività agricole su un vasto terreno di 18.000 metri quadrati, un uomo ha notato un oggetto sconosciuto che si trovava a circa dieci centimetri dal suo volto. L’oggetto, di cui non sono state ancora chiarite composizione e provenienza, è stato scoperto improvvisamente tra i campi. La scoperta è avvenuta mentre l’uomo lavorava nel suo terreno, senza che ci fosse alcun segno di presenza o rumore precedenti.

Stava lavorando nei suoi campi, al centro di un terreno di 18mila mq quando si è visto piombare a dieci centimetri dal viso un oggetto misterioso di cui non si sa la composizione e la provenienza. Lui è Silvano Fioroni, 75 anni, pensionato di San Mauro Pascoli che si diletta a lavorare la terra dei suoi figli. E’ lui stesso a raccontare quanto accaduto: "Stavo facendo una buca per piantare un ciliegio quando mi sono visto piombare davanti alla faccia un oggetto che è finito nel buco che stavo facendo. L’ho preso, l’ho guardato, l’ho buttato via e poi sono andato a riprenderlo. L’ho fatto vedere a diverse persone, ma nessuno ha capito cosa possa essere e da dove sia arrivato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strano oggetto ritrovato fra i campi

I met Sherma again - Far Fields

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