Affari Tuoi pesante accusa a Stefano De Martino | Squallido e sessista

Mercoledì 18 febbraio, durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha ricevuto un’accusa pesante di sessismo e comportamenti squallidi. La critica deriva da alcune battute fatte dal conduttore che hanno scatenato reazioni forti tra gli spettatori sui social. Alcuni utenti hanno segnalato che le sue parole sono risultate offensivi e fuori luogo, alimentando il dibattito sulla sensibilità nei programmi televisivi. La polemica si è diffusa rapidamente e continua a far discutere il pubblico.

Mercoledì 18 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Toscana: Mauro, soprannominato dagli amici "Mago Merlino", originario di Firenze e cuoco in una compagnia storica che rievoca il Cinquecento. La protagonista della serata è stata però Benedetta, pacchista per il Molise. Vive a Campobasso, è attualmente in cerca di occupazione ed è mamma di Nicolò. Per affrontare la partita ha scelto di partecipare insieme al marito Maurizio, anche lui di Campobasso. «Se non vinco, chiedo il divorzio!» ha scherzato Benedetta durante la puntata di "Affari Tuoi" andata in onda il 18 febbraio 2026. Originaria del Molise e sostenuta dal suo compaesano Herbert Ballerina, Benedetta si è subito fatta notare per la sua energia