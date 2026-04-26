Spalletti dopo Milan Juve | Dato seguito al nostro cammino Vlahovic? Farlo giocare poteva essere rischioso

Dopo la partita tra Milan e Juventus, l’allenatore ha commentato il proseguimento del percorso della squadra, sottolineando l’importanza delle scelte fatte durante la gara. Ha inoltre menzionato il giocatore coinvolto, spiegando che farlo scendere in campo avrebbe potuto rappresentare un rischio. Le sue parole si sono concentrate sul mantenimento della strategia adottata e sulla gestione degli elementi chiave della formazione.

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