Durante il pre partita di Udinese-Juventus, l’allenatore ha parlato dei cambiamenti nel calendario delle partite, sottolineando quanto quella di oggi sia particolarmente importante. Ha anche espresso un’emozione speciale riguardo a un aspetto legato ai giocatori, senza però entrare nei dettagli. Le sue parole sono state trasmesse in diretta sui microfoni di Dazn, mentre si avvicinava il fischio d’inizio.

Spalletti ai microfoni di Dazn nel pre partita di Udinese Juve ha presentato la sfida contro i friulani. Ecco le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti è intervenuto a Dazn nel pre partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. RUSH FINALE – « Chiaro che ora di partite ne rimangono poche e ci sono meno possibilità di occupare quelle zone nobili. E quindi quella di oggi è una partita importante ». GIOCATORI – «E’ chiaro che per me diventa fondamentale avere l’amicizia della squadra. E’ sempre stata la mia caratteristica. Vedere che oggi mi rispondono sotto questo aspetto è una cosa che mi dà più emozione. Poi ci vogliono i risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Le partite diminuiscono e quella di oggi è fondamentale. Giocatori? C’è una cosa che mi dà tanta emozione»

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