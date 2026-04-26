Spacca il telefono in testa alla madre | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver colpito la madre con il suo telefono, spaccandoglielo sulla testa durante un episodio di violenza familiare a Moie. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto subito dopo il fatto, che si è verificato in un contesto di tensione tra i due. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’uomo è stato portato in caserma in stato di arresto.

Lo smartphone afferrato per colpire e spaccato sulla testa della madre è stato l’ultimo, brutale atto di un dramma familiare che ha scosso Moie. Giovedì sera, l’ennesima pretesa di denaro da parte di un 31enne disoccupato si è trasformata in un’ aggressione fisica che ha costretto la donna a ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando un trauma medicato dai sanitari che hanno dimesso la donna con una settimana di prognosi. È stato in quel momento di estrema sofferenza e paura che la vittima, esasperata da anni di angherie subite nonostante le cure e il sostegno dato al ragazzo per tanti anni, ha trovato la forza di chiamare il numero unico di emergenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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