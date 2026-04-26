Sollievo per i pendolari Riaperta la via pedonale

Dopo sette giorni di chiusura, nel pomeriggio di venerdì è stato riaperto il passaggio ciclopedonale di Porta Nuova, che era stato temporaneamente chiuso causando disagi ai pendolari. La riapertura ha consentito di ripristinare il transito a piedi e in bicicletta attraverso questa arteria. Il passaggio, rimasto chiuso per lavori di manutenzione o interventi tecnici, ora si presenta di nuovo accessibile.

Dopo una settimana di chiusura, con relativi e inevitabili disagi, nel pomeriggio di venerdì è stato riaperto il passaggio ciclopedonale di Porta Nuova. L’interruzione del collegamento fra la stazione ferroviaria e la zona di parcheggio dell’Esselunga e via dell’Annona, ha impattato soprattutto sui pendolari. In molti, per evitare lunghe deviazioni (l’unica alternativa possibile era il sottopasso che collega via Calamandrei a via Cavallotti), hanno deciso di percorrere a piedi il sottopasso, con un non trascurabile rischio per la propria incolumità. Ma fortunatamente non si sono registrati incidenti. "Consapevoli della sua estrema...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sollievo per i pendolari. Riaperta la via pedonale Notizie correlate Vulcano, riaperta la pozza dei fanghiÈ stata riaperta al pubblico stamani la pozza dei fanghi nell'isola eoliana di Vulcano dopo il dissequestro, disposto lo scorso 3 aprile, dalla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sollievo per i pendolari. Riaperta la via pedonale; Scontro sui binari Mattina da incubo per migliaia di pendolari pavesi; Casello Vasto Sud–Termoli, disagi risolti: pendolari possono tirare un sospiro di sollievo; Sestu, fine dell'incubo: riapre il collegamento con la ex 131. Sollievo per i pendolari. Riaperta la via pedonaleIl passaggio tra la stazione Fs e i parcheggi a sud era chiuso da una settimana. L’assessore Bartolomei esulta: Lavori a Porta Nuova finiti in tempi record. lanazione.it Metromare, i pendolari: Mancano le info sui luoghi d’interesse serviti dalle fermateDopo il ritorno in linea dei treni revisionati sulla Metromare arrivano, con il contagocce, anche le indicazioni della nuova stazione di Acilia Sud Dragona sugli schemi posizionati nei convogli. Ma si ... msn.com Soffri di vertigini Questi 4 esercizi ti daranno sollievo Il mondo gira. Ti senti instabile. A volte basta alzarti dal letto per sentirti in balia delle onde. Le vertigini non sono solo fastidiose. Sono limitanti. Ti fanno paura. Ti bloccano. Ma spesso il problema non è d - facebook.com facebook