Sinner va di fretta | batte Moller senza problemi e vola agli ottavi Affronterà o Norrie o Tirante | Qui più fa caldo e più la palla parte

Jannik Sinner ha vinto facilmente contro Moller nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid, qualificandosi per gli ottavi di finale. Durante la partita ha commentato che il caldo influisce sulla velocità della palla, segnando una sfida con condizioni più calde. Ora il tennista italiano attende di sfidare tra Norrie e Tirante. La partita si è conclusa senza problemi per Sinner, che si è imposto senza difficoltà.

Nessun problema per Jannik Sinner che supera agevolmente il terzo turno del Masters 1000 a Madrid e vola agli ottavi di finale. Il numero uno al mondo si è imposto facilmente sul 22enne qualificato danese Elmer Moller, numero 169 Atp, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 18 minuti di partita. Nel prossimo turno Sinner sfiderà il vincente del match tra Cameron Norrie e Tiago Tirante per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Sinner ha condotto il match dall’inizio alla fine, sperimentando anche qualche soluzione nuova. Nel primo set l’azzurro ha da subito accelerato, trovando il break sia nel quarto gioco, sia nel sesto, portandosi sul 5-1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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