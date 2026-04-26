Negli ultimi mesi si osserva un ritorno della tonalità verde menta, nota come Millennial Mint, che ricorda le sfumature degli anni 2010. Questa tonalità, che si colloca tra il verde menta e il teal soft con una leggera nota lattiginosa, sta riapparendo in diversi settori, dai capi di abbigliamento alle decorazioni. La sua presenza si manifesta in modo evidente, segnando il ritorno di una tonalità che sembrava ormai superata.

Oh sì, il Millennial Mint è tornato. Quella tonalità tra verde menta e teal soft, leggermente lattiginosa, che sembrava archiviata insieme alle maxi dress chevron e ai Tumblr, sta riemergendo ovunque. E no, non in versione nostalgica forzata—ma come colore pienamente reinserito nel linguaggio moda attuale. Il ritorno del Millennial Mint: ma è più nostalgia o rebranding visivo?. Il Millennial Mint è esattamente quello che ti ricordi: un verde acqua pastello, con una base fredda ma non troppo rigida, spesso associato a palette primi anni 2010—corallo, nude rosati, dettagli dorati. Oggi torna con una presenza diversa, più pulita, meno “styling da foto ricordo” e più inserito in look costruiti per essere contemporanei.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sì, il millennial mint è tornato: il verde menta anni 2010 riprende spazio (e stavolta non è ironico)

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