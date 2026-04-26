La squadra juniores ha concluso la sua avventura nei play-off con una sconfitta per 3-1 contro il Montevarchi al primo turno. La partita si è giocata ieri pomeriggio al campo Bertoni, segnando la fine del percorso stagionale per i giovani atleti. Nonostante l'esito, il tecnico ha commentato con dispiacere, ma ha anche sottolineato la qualità del cammino percorso fino a quel momento.

Niente da fare. La Juniores, ieri pomeriggio, è uscita dal Bertoni, sconfitta 1-3 dal Montevarchi, al primo turno dei play-off. Troppe le assenze a cui ha dovuto far fronte Andrea Bonifacio: out Ronchi, Trapassi, Fiorentini, Carli, Pecchia e Pallari, oltre a Giardinelli, "chiamato in prima squadra", come ha svelato il mister. In panchina diversi Allievi, Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, con la Robur che ha sfiorato il vantaggio con Ruiz: la sua conclusione, da posizione defilata, è finita a lato di un soffio. Anche il Montevarchi si è reso pericoloso in un paio di occasioni, su palla inattiva. Nella ripresa il tentativo di Rovetini, partito in velocità, è stato neutralizzato dalla retroguardia ospite, dall’altra parte provvidenziale Tommasi, buona la sua prova, a rimediare a un errore di Palazzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Juniores fuori dai play-off. Il Montevarchi si impone 3-1. Bonifacio: "Dispiaciuti ma fatto un bellissimo percorso»

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