Nella penultima giornata del girone F di Serie D, la classifica presenta ancora diversi punti aperti, con l’unica certezza rappresentata dalla retrocessione della Sammaurese. L’Ostiamare affronta tra le mura amiche il Termoli, mentre il Teramo ospita la Recanatese. Le sfide di questa fase finale determinano le posizioni finali e le eventuali qualificazioni ai turni successivi. La stagione si avvicina alla conclusione con molte partite ancora da giocare.

Penultima giornata nel girone F di D, un solo verdetto scaturito finora (la retrocessione della Sammaurese ), per il resto tutto in ballo. In programma solo un derby tra marchigiane, quello di Fossombrone dove sale un Castelfidardo affamato di punti. La capolista Ostiamare in casa contro il Termoli, come il Teramo che ospita la Recanatese. Il programma. SERIE D (girone F), 33esima giornata. Oggi (ore 15): L’Aquila-Ancona, Sammaurese-Atletico Ascoli, Fossombrone-Castelfidardo, Vigor Senigallia-Chieti, Maceratese-Giulianova, Teramo-Recanatese, Notaresco-San Marino, Ostiamare-Termoli, Sora-UniPomezia. Classifica: Ostiamare 76; Ancona 74; Teramo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seroie D girone F, programma e classifica. L’Ostiamare in casa con il Termoli. Il Teramo riceve la Recanatese

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