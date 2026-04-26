Alle 13:00, al PUMA House of Football di Vismara, il Milan Primavera di Giovanni Renna affronta il Cagliari in una partita della Primavera 1. La sfida si svolge in un contesto di campionato giovanile, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta un appuntamento importante per le squadre coinvolte.

Milan (4-3-3): Bouyer; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta, Perera, Colombo, Vladimirov, Cullotta, Scotti, Borsani, Domnitei. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano, Del Forno, Zaramella, Nolli, Cissé, Mercogliano, Petrone, Babaj, Perina, Castiello, Colombo Cagliari: Kehayov, Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Goryanov, Franke, Raterink, Marini, Sugamele. Allenatore: Alberto Gallego. A disposizione: Auseklis, Doppio, Costa, Hamdaoua, Prettenhoffer, Sulev, Pibiri, Cardu, Russo, Nunn Le porte della PUMA House of Football – Centro Sportivo Vismara di Milano, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Cagliari, match valido per la 35ª giornata del campionato Primavera 1.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Cagliari: fischio d’inizio alle 13:00 | Live News

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