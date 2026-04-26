Serie C Pontedera-Livorno in diretta LIVE

Oggi alle 14, si disputa l'ultima partita del campionato di Serie C tra Pontedera e Livorno. Il Livorno ha già concluso la sua stagione, avendo raggiunto la salvezza da alcune settimane e senza possibilità di qualificazione ai playoff. La squadra ospite si recherà in trasferta per affrontare il Pontedera, che già da tempo si trova in fondo alla classifica e ha subito la retrocessione.

Ultimo impegno stagionale per il Livorno. Gli amaranto, già matematicamente salvi da qualche settimana e ormai privi di velleità playoff, faranno visita nella giornata conclusiva del torneo al già retrocesso Pontedera (fischio d'inizio alle 14.30). Un match nel quale gli uomini di Venturato (il.🔗 Leggi su Livornotoday.it Livorno - Pontedera 2-2 | Gli Highlights | 19ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Notizie correlate Leggi anche: Serie C, Sambenedettese-Livorno in diretta. LIVE Leggi anche: Serie C, Livorno-Bra in diretta. LIVE Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Pontedera vs Livorno; Serie C | Pontedera-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Soddisfatti e felici di quanto fatto. Futuro? Ancora presto per parlarne; Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky; Livorno, ultima tappa a Pontedera. Venturato: Salvezza meritata, ora chiudere bene. Pontedera-Livorno: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Pontedera-Livorno di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Serie C | Pontedera-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Soddisfatti e felici di quanto fatto. Futuro? Ancora presto per parlarneUna partita, di fatto, buona solo per le statistiche. Il Livorno, che nelle scorse settimane ha conquistato l'aritmetica salvezza abbandonando però definitivamente le velleità playoff, chiuderà la pro ... today.it Novanta minuti per archiviare la stagione. Il Livorno si prepara all’ultima giornata del campionato di Serie C con la trasferta sul campo del Pontedera, in programma domenica 26 aprile alle 14.30 allo stadio Mannucci. Una gara che non inciderà sulla classifi - facebook.com facebook