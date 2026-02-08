Serie C Livorno-Bra in diretta LIVE

Il Livorno cerca una vittoria fondamentale contro il Bra dopo la sconfitta con l’Ascoli nell’ultimo turno. La squadra di casa scenderà in campo allo stadio Armando Picchi alle 17, con l’obiettivo di risollevarsi e tenere aperta la corsa ai punti. I tifosi sono pronti a sostenere i giocatori in questa partita che si presenta come una buona occasione per riprendere il cammino.

Una partita da non fallire. Il Livorno, sconfitto dall'Ascoli nell'ultimo turno, affronterà allo stadio Armando Picchi il Bra (fischio d'inizio alle 17.30) in un delicato scontro salvezza. Gli amaranto hanno al momento appena una lunghezza di vantaggio sui giallorossi, attualmente al quartultimo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

