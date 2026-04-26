In occasione del 25 Aprile, il Presidente della Repubblica ha ricordato il valore della Resistenza con una dichiarazione in cui ha affermato che questa deve essere un impegno continuo. Ha sottolineato che la lotta contro il fascismo, ormai estinto, rimane comunque funzionale all’ordine dominante. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sul ruolo dei valori antifascisti nella società attuale.

In occasione del 25 Aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato programmaticamente quanto segue: "ora e sempre Resistenza". Parole massimamente condivisibili, se applichiamo la resistenza alle due contraddizioni fondamentali del nostro tempo, quelle da cui scaturisce la massima parte delle nostre sofferenze e dei nostri tormenti: voglio dire il capitalismo planetario e il suo correlato fondamentale, ossia l'imperialismo sans frontières. Tuttavia, a onor del vero, Sergio Mattarella, nel suo discorso, non faceva alcun riferimento a questi due mali, limitandosi a celebrare retoricamente la resistenza contro il...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sergio Mattarella: "Ora e sempre Resistenza"; la lotta contro il fascismo estinto funzionale all'ordine dominante

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