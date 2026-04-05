Capaccio | sequestro azienda bufalina 300 capi e rischio falde

Nella mattinata di aprile 2026, le autorità di Capaccio Paestum hanno effettuato un sequestro di un’azienda bufalina, che gestiva circa 300 capi. L’intervento è stato motivato dal rischio di contaminazione delle falde acquifere nella zona. Sono stati posti sotto sequestro i capi e le strutture dell’azienda, nel rispetto delle procedure legali previste per questo tipo di interventi.

Una mattina di aprile 2026, le strade di Capaccio Paestum hanno un’azione decisa delle autorità locali contro il rischio ambientale. La polizia locale, guidata dal maggiore Antonio Rinaldi, ha eseguito un sequestro penale su un fondo agricolo di circa 10.000 metri quadrati in località Gromola. L’obiettivo era bloccare immediatamente la gestione illecita dei reflui zootecnici provenienti da un’azienda bufalina con circa 300 capi. L’intervento non è stato isolato ma parte di una campagna più ampia voluta dall’amministrazione comunale sotto la guida del sindaco Gaetano Paolino. L’operazione ha coinvolto anche guardie giurate volontarie del WWF Italia e volontari dell’associazione N. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capaccio: sequestro azienda bufalina, 300 capi e rischio falde Sequestrati 10 mila mq ad azienda bufalina a Capaccio PaestumTempo di lettura: < 1 minutoCirca 10 mila metri quadrati di terreno sequestrati a Capaccio Paestum, in località Gromola, nell’ambito dei controlli... Leggi anche: Brucellosi bufalina, meno capi abbattuti ed epidemia in calo Temi più discussi: Capaccio Paestum, sequestro di un’azienda bufalina: irregolarità nella gestione dei reflui; Capaccio: difformità nella gestione dei reflui zootecnici in un'azienda bufalina. Sequestro del fondo agricolo e denunce; Capaccio Paestum al setaccio: sequestrato un fondo agricolo, scattano le denunce; Sequestrati 10 mila mq ad azienda bufalina a Capaccio Paestum. Capaccio: difformità nella gestione dei reflui zootecnici in un’azienda bufalina. Sequestro del fondo agricolo e denunceNell’ambito dell’attività di controllo ambientale del territorio, per prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (tutela da nitrati), prosegue senza sosta l ... ondanews.it Disastro ambientale a Capaccio Paestum: sigilli a un’azienda bufalinaCapaccio Paestum – Il pugno duro dell'amministrazione comunale contro i reati ambientali segna un nuovo, importante punto a favore della tutela del ... cronachedellacampania.it #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #campania #capaccio #paracadute facebook UPDATE [04.04-23:30] Foce Sele #Capaccio #Paestum #Salerno Intorno alle 19:00 di oggi due paracadutisti francesi si sono lanciati da un aereo e sono finiti in mare a circa un miglio dalla costa all’altezza della località Foce Sele. Si è tuffato in mare per socc x.com