Senza sicurezza e con dipendenti irregolari | chiuse due attività multa da 11mila euro

Durante controlli effettuati nella periferia est di Roma, sono state riscontrate violazioni legate alla sicurezza e alla presenza di lavoratori irregolari. In seguito alle verifiche, sono state chiuse due attività e sanzionate con una multa di 11.000 euro. Le operazioni hanno riguardato principalmente esercizi commerciali, con accertamenti specifici sulle condizioni di lavoro e sulla conformità alle norme di sicurezza.

Violazioni in materia sicurezza ma anche lavoratori non contrattualizzati con contestuale chiusura di due attività Questo quanto emerso in una serie di verifiche che sono state effettuate nella periferia est di Roma, dove sono stati svolti accertamenti in particolare sul fronte degli esercizi.🔗 Leggi su Romatoday.it The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4 Notizie correlate 7 kg di panini scaduti e scarsa sicurezza. Multa da 4.700 euro per un'attivitàLe verifiche sono state condotte dai carabinieri della stazione locale, con il supporto del personale SPRESAL della Asl e dei vigili del fuoco A... Leggi anche: Due lavoratori in nero su 5 in un negozio a Bergamo: multa da 6mila euro e attività sospesa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, senza sicurezza e con dipendenti irregolari: chiuse due attività, multa da 11mila euro; Mobilità, polizia locale, sospensione cautelare e mansioni superiori; Declino produttivo, aumentano i tavoli di crisi. E Stellantis taglia i dipendenti; Dipendenti di Impresa Sangalli licenziati: ecco che cosa dice l'azienda e oggi la protesta. Gli agenti AI vanno trattati come dipendenti ad alto rischio: servono identità, controlli e limitiGli agenti autonomi cancellano codice, mentono ai clienti e generano bollette cloud impreviste. Servono regole da subito. tomshw.it OIC, sicurezza sul lavoro: Premio Zero Infortuni con ore regalate ai dipendenti (e grigliata)La sicurezza sul lavoro è importantissima. OIC, la Fondazione Opera Immacolata Concezione nata a Padova 70 anni fa, ha deciso di promuoverla incentivando i dipendenti. Come? Con il Premio Zero ... ilmessaggero.it Una settimana fa in centro a Pavia l'omicidio di Gabriele Vaccaro, ucciso da un sedicenne con una coltellata. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza. Alberto Ambrogi ha seguito i controlli notturni della polizia https://www.rainews.it/tgr/lombardia - facebook.com facebook La vostra sicurezza non risieda nel ruolo che avete, ma nella vita, morte e risurrezione di Gesù, nella storia di salvezza a cui partecipate col vostro popolo x.com