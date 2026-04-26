Il presidente del Quartiere 5 è tornato a far parlare di sé dopo aver commentato in modo critico durante una trasmissione radiofonica. Nei giorni scorsi, aveva già suscitato polemiche a seguito di una battuta considerata inappropriata. La sua dichiarazione ha scatenato reazioni forti da parte di alcuni esponenti del quartiere, portando a un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte.

Il presidente del Quartiere 5, il dem Filippo Ferraro, torna al centro delle polemiche pochi giorni dopo fa la gaffe a Lady Radio ("E’ un commento da tirargli una testata", la sua reazione a una critica durante la diretta). Stavolta a finire nel mirino ci sono alcune affermazioni fatte ieri durante un comizio in piazza Magrini a Peretola. Al centro della questione, ancora una volta, la contestata sede dei vannacciani di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. A contestare Ferraro, sono il responsabile regionale di Fn Toscana Tommaso Villa, quello provinciale Andrea Cuscito e dei consiglieri del Q5 di Franca Innocenti e Gualberto Carrara. "Il presidente nel video (a proposito della sede ndr) afferma “.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sede Futuro Nazionale. La stilettata di Ferraro fa infuriare i vannacciani

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