I vannacciani di ' Futuro Nazionale' puntano al dopo Episcopo | Pronti a candidare un nostro uomo

Domenica 1 marzo si è svolta l'assemblea di Futuro Nazionale, con l’insediamento del primo comitato locale. Alla riunione, che si è tenuta in un’aula affollata, erano presenti membri del movimento e rappresentanti della comunità. Roberto Vannacci, europarlamentare e generale, ha partecipato alla presentazione del nuovo soggetto politico, che ora si prepara a candidare una propria figura in vista delle prossime sfide elettorali.

Aula gremita, domenica primo marzo, alla presentazione del primo comitato costituente locale di Futuro Nazionale, la nuova formazione politica creata dall’europarlamentare e generale Roberto Vannacci. L’on. Rossano Sasso, che di Futuro Nazionale è uno dei fondatori ed esponente di punta in Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: I vannacciani sfidano la Lega sullo stop alle armi a Kiev: Futuro Nazionale al suo esordio in Parlamento Massimo Russo guida i vannacciani foggiani: nasce il primo comitato di Futuro Nazionale“Per me è una grande responsabilità e un grande onore" spiega il referente a Foggia di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci Quello di Foggia è stato... Vannacci lancia Futuro Nazionale: Siamo già al 4% #lapresse Approfondimenti e contenuti su Futuro Nazionale. Temi più discussi: Futuro Nazionale entra a palazzo, ecco la squadra: Il centrodestra farà i conti con noi; Balneari, i vannacciani contro Salvini: No alle gare, meglio l’infrazione. Prepari gli indennizzi; Romani: Futuro Nazionale non sosterrà Angiolini. Apertura ai civici o mi candido io; Con noi di Futuro Nazionale torna la destra in Italia. Sasso e Russo lanciano il partito di Vannacci a Foggia. I seguaci di Vannacci scendono in campo a Lecce. Entra nel vivo la fase costituente: a livello nazionale 3,6%A Lecce prende forma Futuro Nazionale, i vannacciani si organizzano in vista delle politiche. La fase costituente del movimento legato al generale ed ... corrieresalentino.it Futuro Nazionale entra a palazzo, ecco la squadra: Il centrodestra farà i conti con noiNella sala giunta del Comune di Trieste il leader locale Angelo Lippi ha presentato i quattro amministratori passati dalla destra al movimento sovranista del generale Vannacci. Se saremo l'ago della ... triesteprima.it IL MONDO AL CONTRARIO “Foggia merita di meglio, e Futuro Nazionale è pronta anche da subito a candidare un proprio uomo, anche da soli”. #lattacco #comunedifoggia #futuronazionale - facebook.com facebook Futuro Nazionale, online sito Vannacci: al via tesseramento, programma in via di definizione x.com