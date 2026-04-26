Scontro fatale all' altezza del passaggio a livello muore un centauro di 49 anni

Un incidente mortale si è verificato all'altezza di un passaggio a livello nel Salento, coinvolgendo un motociclista di 49 anni. L'uomo ha perso la vita sul posto dopo uno scontro con un veicolo. Poche ore prima, un altro incidente aveva causato la morte di un giovane di 25 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

CASARANO – Ancora sangue sulle strade del Salento a poche ore dal drammatico episodio in cui ha perso la vita un motociclista di soli 25 anni. Un tragico incidente stradale si è consumato in mattinata lungo la strada provinciale 72, l’arteria che collega Casarano a Ugento. Il bilancio è.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Muore a 49 anni nel cortile del condominio, malore fatale per Antonio, runner molto conosciuto a ViareggioViareggio, 18 febbraio 2026 – Ha varcato il cancello del condominio al quartiere Don Bosco barcollando. Incidente tra moto e furgone, il centauro sbalzato sull'asfalto: Giampietro Scarsini muore a 49 anniOSOPPO (UDINE) - Un sabato sera segnato dal dolore quello di ieri, 4 aprile, sulla rete viaria del Friuli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragedia sulla SS18: scontro fatale all'altezza del Cilento Outlet, muore un uomo di Battipaglia; Ladispoli, scontro fatale sull’Aurelia: morto un 26enne; Casilina nord, scontro auto-scooter: muore Rolando Tortolani. La sua famiglia segnata già da un'altra tragedia; Incidente stradale, morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger: scontro fatale con un treno ad un passaggio a livello non custodito. Scontro fatale all'altezza del passaggio a livello, muore un centauro di 49 anniUn drammatico incidente stradale si è consumato in mattinata lungo la strada provinciale 72, che collega Casarano a Ugento. Il bilancio è pesantissimo: a perdere la vita è stato un macellaio di Ruffan ... lecceprima.it Ladispoli, scontro fatale sull’Aurelia: morto un 26enneLadispoli, 17 aprile 2026 – Tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 17 sull’Aurelia, nel territorio di Ladispoli: due auto si scontrano frontalmente. Un impatto devastante, avvenuto all’altezza del bivi ... ilfaroonline.it Imprenditore e pilota delle cronoscalate, aveva 70 anni: fatale lo scontro con un’auto. Comunità sotto choc, funerali a Rezzato #agerola #BenedettoFusco #incidentestradale #incidentemortale #Brescia #pizzaiolovolante - facebook.com facebook