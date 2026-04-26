Scandalo frodi sportive | il vertice AIA si dimette per l’inchiesta

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri si è dimesso poco dopo che i magistrati di Milano hanno aperto un'inchiesta per frode sportiva. La decisione è stata comunicata in seguito alle indagini che coinvolgono alcune irregolarità legate all'attività arbitrale. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo sportivo e tra gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

? Cosa sapere Gianluca Rocchi si dimette dall'AIA dopo l'avviso dei magistrati di Milano per frode sportiva.. L'allontanamento mira a proteggere le designazioni arbitrali di Serie A e Serie B.. A seguito di un avviso formale emesso dai magistrati di Milano, Gianluca Rocchi ha deciso di lasciare temporaneamente le sue funzioni di responsabile dei commissariati di Serie A e Serie B per via di un’indagine riguardante presunte frodi sportive. La decisione del vertice dell’Associazione Italiana di Arbitri (AIA) scatta in un momento di forte tensione per il calcio italiano, dopo che la notizia dell’inchiesta ha alimentato una polemica di vasta portata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo frodi sportive: il vertice AIA si dimette per l’inchiesta Notizie correlate Il presidente del forum di Davos si dimette per lo scandalo EpsteinBørge Brende si dimette dalla guida del World Economic Forum dopo otto anni al vertice dell’organizzazione che riunisce leader politici ed economici... Inchiesta Teorema: funzionario si dimette per salvare il ComuneUn funzionario dell’amministrazione di Isola Capo Rizzuto ha rassegnato le dimissioni questa mattina, in un momento cruciale per il comune calabrese. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scandalo baby calciatori e frodi. Favoreggiamento immigrazione. La palla passa alla Consulta; Scandalo baby calciatori e frodi Favoreggiamento immigrazione La palla passa alla Consulta. Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportivaRocchi lascia dopo le accuse: Mi autosospendo, lo faccio per il bene degli arbitri. Tornerò più forte di prima ... rtl.it «Competizioni truccate», perché la Federazione della danza sportiva è (di nuovo) sotto inchiestaQuattro persone sono indagate nell’inchiesta della procura di Roma: tra queste la presidente Laura Lunetta, che respinge le accuse e le richieste di dimissioni. Non è una prima volta per la Fidesm: è ... editorialedomani.it Scandalo #arbitri in #SerieA, il designatore #Rocchi indagato in concorso per frode sportiva. Rocchi lascia dopo le accuse: "Mi autosospendo, lo faccio per il bene degli arbitri. Tornerò più forte di prima" x.com Scandalo arbitri in Serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva. Rocchi lascia dopo le accuse: "Mi autosospendo, lo faccio per il bene degli arbitri. Tornerò più forte di prima" - facebook.com facebook