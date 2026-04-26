sara cucchiarini nuova segretaria pd

Dopo la conclusione del congresso del Partito Democratico a Fano, Sara Cucchiarini è stata indicata come la nuova segretaria. La nomina necessita ancora della conferma ufficiale da parte dell’assemblea composta da 40 delegati della sua lista. La convocazione dell’assemblea per la formalizzazione è programmata per metà maggio.

Concluso il congresso del Pd Fano: è Sara Cucchiarini la nuova segretaria manca solo la formale conferma da parte dell’assemblea formata dai 40 delegati della sua lista, la convocazione è prevista per metà maggio. Cucchiarini, rimasta l’unica candidata, dopo che il segretario uscente Luca Mancini si è ritirato per protesta, prende la guida del Pd Fano con complessivi 176 voti su 184 votanti (3 bianche e 5 nulle). "Dopo quasi vent’anni dalla nascita di questo Partito – commenta Cucchiarini – è la prima volta che Fano esprime una segretaria donna e 5 coordinatrici di circolo su 8: un cambio di paradigma, aria nuova, altre prospettive. Toni, modi e azioni a cui abbiamo assistito in questi giorni sono quanto di più lontano dai concetti di unità e sana dialettica democratica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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