Santa Luce | la Fonte Vecchia torna a splendere tra storia e memoria

A Santa Luce, è stato completato il restauro della Fonte Vecchia e dei lavatoi di via dei Bottini. L’intervento ha riguardato la rifunzionalizzazione delle strutture, che ora sono state riqualificate e rese accessibili alla comunità. La conclusione dei lavori è stata annunciata dall’amministrazione comunale, che ha sottolineato come queste opere rappresentino un elemento importante della storia e dell’identità locale.

Il Comune di Santa Luce annuncia la conclusione dell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione della Fonte Vecchia e dei lavatoi di via dei Bottini, restituendo alla collettività uno dei simboli più significativi della propria memoria storica e urbanistica.L’opera primaria, relativa al corpo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate La 'vecchia Cassino' torna alla luce: la storia merita memoriaLa memoria storica della guerra vive nelle ferite che il tempo non ha saputo né potrà cancellare. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Santa Luce, restaurata la Fonte Vecchia: torna a vivere un simbolo storico del territorio; Restauro finito, tornano all’antico splendore la Fonte Vecchia e i lavatoi; La Fonte Vecchia risplende tra storia e memoria. Restauro finito, tornano all’antico splendore la Fonte Vecchia e i lavatoiIl Comune di Santa Luce ha ufficialmente restituito alla collettività la Fonte Vecchia e i lavatoi di via dei ... msn.com Il Comune di Santa Luce ha ufficialmente restituito alla collettività la Fonte Vecchia e i lavatoi di via dei Bottini,... - facebook.com facebook