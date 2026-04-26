Santa Luce | la Fonte Vecchia torna a splendere tra storia e memoria

A Santa Luce è stato completato il restauro della Fonte Vecchia e dei lavatoi di via dei Bottini, intervento che ha portato al recupero di questi elementi storici e architettonici. Il Comune ha annunciato la fine dei lavori di rifunzionalizzazione, rendendo nuovamente accessibili e visibili questi simboli della memoria locale. L’intervento ha coinvolto le strutture, che ora sono state restaurate e valorizzate per la collettività.

Il Comune di Santa Luce annuncia la conclusione dell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione della Fonte Vecchia e dei lavatoi di via dei Bottini, restituendo alla collettività uno dei simboli più significativi della propria memoria storica e urbanistica.L’opera primaria, relativa al corpo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate La 'vecchia Cassino' torna alla luce: la storia merita memoriaLa memoria storica della guerra vive nelle ferite che il tempo non ha saputo né potrà cancellare. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Santa Luce: la Fonte Vecchia torna a splendere tra storia e memoria; Santa Luce, restaurata la Fonte Vecchia: torna a vivere un simbolo storico del territorio; Restauro finito, tornano all’antico splendore la Fonte Vecchia e i lavatoi; La Fonte Vecchia risplende tra storia e memoria. Restauro finito, tornano all’antico splendore la Fonte Vecchia e i lavatoiIl Comune di Santa Luce ha ufficialmente restituito alla collettività la Fonte Vecchia e i lavatoi di via dei ... msn.com Comune Santa Luce. . Come di consueto, la giornata del 25 Aprile – festa della Liberazione - è stata ricordata a Pomaia, dove è in pieno svolgimento la Sagra del Baccello. Il corteo si è mosso dal piazzale antistante il Circolo per raggiungere il Monumento ai - facebook.com facebook