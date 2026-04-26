? Cosa sapere Giorgia e Blanco presentano il brano La cura per me al Festival di Sanremo 2025.. La collaborazione tra i due artisti unisce la categoria Big alla nuova generazione musicale.. Al Festival di Sanremo 2025 Giorgia torna sul palco della competizione per la quinta volta con il brano La cura per me, un pezzo che punta a replicare l’impatto del successo ottenuto nel 1995 con Come saprei. Sedetevi comodi, perché qui c’è qualcosa di veramente speciale da raccontare. Immaginate la scena: Giorgia, ormai una big consolidata, si presenta alla sesta edizione della sua partecipazione al Festival, ma questa volta con una sfumatura diversa, quasi intima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo 2025: Giorgia e Blanco, il brano che sfida la paura

Giorgia e Blanco cantano “LA CURA PER ME”

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