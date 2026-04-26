Il prossimo 24 maggio si svolgeranno le elezioni comunali a San Gregorio, dove i cittadini saranno chiamati a scegliere tra due candidati alla carica di sindaco. Da un lato c’è il sindaco uscente, sostenuto da una coalizione di maggioranza, e dall’altro un veterano della politica locale che punta a tornare in prima linea. La sfida rappresenta un momento importante per il futuro amministrativo del paese.

? Cosa sapere Colagrossi e Carocci si sfidano per il sindaco di San Gregorio il 24 maggio.. Il voto decide tra la continuità dell'uscente e il ritorno del veterano Carocci.. Giovanni Colagrossi e Franco Carocci si sfidano per la guida di San Gregorio da Sassola tra le strade del borgo sabino, dopo la presentazione ufficiale delle liste civiche avvenuta sabato 25 aprile. Il clima nel comune montano si scalda mentre i cittadini si preparano al voto amministrativo fissato per domenica 24 maggio dalle ore 7 alle 23 e per lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle 15. La competizione vede contrapposti due veterani della politica locale che, nell’ultimo quarto di secolo, si sono alternati sistematicamente alla gestione del municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Gregorio, duello tra veterani: sfida storica per il sindaco

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