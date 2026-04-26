San Giuliano Terme celebra il 25 aprile con i bambini | Aiutateci a ricordare per costruire il futuro

San Giuliano Terme ha organizzato una giornata dedicata ai bambini per celebrare il 25 aprile, con l’obiettivo di coinvolgerli nel ricordo e nella riflessione. Durante l’evento, un rappresentante degli studenti della terza media ha sottolineato l’importanza di ascoltare e condividere emozioni, come piangere e riflettere, per sviluppare empatia e comprendere meglio le storie di chi ha vissuto esperienze diverse. L’iniziativa si è svolta attraverso momenti di confronto e attività educative.

“Per provare quell'empatia di cui ci parlano tanto a scuola, abbiamo bisogno di fermarci a riflettere, di ascolta, di piangere: per sentire davvero gli altri e le loro storie, abbiamo bisogno di sentirci fragili” ha detto Matteo, a nome di tutti i compagni della 3B delle scuole medie ‘Mandela’ di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate 80 anni fa la prima volta al voto: San Giuliano Terme celebra il ‘Mese delle donne’San Giuliano Terme (PI), 6 marzo 2026 – “Teresa Mattei, la più giovane deputatessa italiana alla Costituente ha molti bei riccioli bruni, due begli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Giuliano Terme celebra il 25 aprile con i bambini: Aiutateci a ricordare per costruire il futuro; La CISL di Pisa presente all’Agrifiera di Pontasserchio con un banchetto informativo; Agrifiera 2026 Pontasserchio; Ricorrenze: Pisa si prepara a celebrare la 19° Giornata della solidarietà. San Giuliano Terme celebra l'81° anniversario della LiberazioneSan Giuliano Terme 1 settembre 2025- Martedì 2 settembre 2025 San Giuliano Terme ricorderà l'81° anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo. L'appuntamento è alle ore 11.30 al Parco del ... lanazione.it 80 anni fa la prima volta al voto: San Giuliano Terme celebra il ‘Mese delle donne’San Giuliano Terme (PI), 6 marzo 2026 – Teresa Mattei, la più giovane deputatessa italiana alla Costituente ha molti bei riccioli bruni, due begli occhi vivi e ha 25 anni: è nata a Genova, ha ... lanazione.it Strada dell'Olio Monti Pisani | San Giuliano Terme - facebook.com facebook Boccia Paralimpica: a San Giuliano Terme la gara “1° Trofeo UILDM Pisa. Alla gara interregionale, organizzata da ASD Uildm Pisa Sporting Bowls con varie collaborazioni, hanno partecipato 12 atleti (6 BC2 e 6 BC4), con perfetta parità di genere x.com