Samuele il bimbo che odiava correre Ora dieci Maratone di emozioni | I primi 42 km? Per il mio babbo

Samuele, un bambino che da piccolo evitava di correre, ha percorso ora dieci maratone. In un’intervista, ha raccontato che i primi 42 chilometri li ha fatti per il suo papà. Originario di una città toscana, ha detto di aver preferito il calcio e di aver scelto di fare il portiere proprio per non dover correre. La sua storia è diventata un esempio di determinazione e di passione per il cammino.

Prato, 26 aprile 2026 – “Mi piaceva il calcio. Ma pur di non correre, perché da bambino odiavo correre, mi misi a fare il portiere”. Samuele Conti sotto il cielo di Boston ha appena tagliato il traguardo della sua decima maratona, la settima del circuito Majors, quello delle maratone più importanti del mondo. L’impresa che non ti aspetti, arrivata in tempi record: due anni e mezzo. Il circuito Majors di solito viene completato in 8-10 anni. Più giraffa che gazzella, Samuele, 45 anni, agente assicuratore, non ha il fisique du role del maratoneta: è alto 1,95. Eppure la sua storia ci dice che alla fine Nelson Mandela non si sbagliava poi tanto a dire: “Sembra sempre impossibile farcela.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Samuele, il bimbo che odiava correre. Ora dieci Maratone di emozioni: “I primi 42 km? Per il mio babbo” Notizie correlate L’abbonamento del bus non va e l’autista vuole fargli fare 13 km a piedi: “Mio figlio come il bimbo di Belluno”Dopo il caso del bimbo nel Bellunese, un 17enne in Trentino rischia di fare 13 km a piedi per problemi con l’abbonamento. Quanto dovresti correre in un’ora, e perché i 10 km non sono una verità assolutaQuanto si dovrebbe correre in un’ora? Dietro questa domanda c’è un’idea radicata: che 10 km in 60 minuti rappresentino una soglia simbolica, una...