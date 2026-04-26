Samsung Galaxy Tab S12 | emerge il nuovo firmware ecco le novità

Samsung ha rilasciato un nuovo firmware identificato con il codice X946BXXU0AZDN, destinato ai prossimi modelli della linea Galaxy Tab S12. Il firmware è stato individuato da fonti di settore e si pensa possa essere parte di un aggiornamento di sviluppo per i dispositivi della serie. Le informazioni ufficiali sulle novità o le funzionalità incluse non sono ancora state comunicate.

? Cosa sapere Samsung individua firmware X946BXXU0AZDN per lo sviluppo dei nuovi tablet Galaxy Tab S12.. Il lancio della gamma con processori MediaTek Dimensity è previsto per settembre.. Un nuovo firmware identificato con la sigla X946BXXU0AZDN è apparso nei server di Samsung, confermando che lo sviluppo del Galaxy Tab S12 Ultra è ormai in una fase avanzata. Il colosso coreano sta testando il software per la prossima generazione di tablet di punta, un progetto che ha iniziato a far trapelare le prime indiscrezioni già nel mese di febbraio e che ha ulteriori dettagli sul modello Galaxy Tab S12+ emergere durante il mese di marzo. Il passaggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

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