Sacra di San Michele | lo scatto piemontese è tra i migliori al mondo

Uno scatto realizzato da un fotografo piemontese sulla Sacra di San Michele si è classificato settimo nella competizione internazionale Wiki Loves Monuments 2025. La fotografia è stata selezionata tra migliaia di immagini provenienti da tutto il mondo e rappresenta uno dei migliori riconoscimenti per l’autore e per il monumento. La Sacra di San Michele si conferma come soggetto molto apprezzato dai fotografi.

? Cosa sapere Lo scatto di Federico Milesi sulla Sacra di San Michele è settimo in Wiki Loves Monuments 2025.. L'Italia guida la classifica mondiale con 26.000 fotografie caricate su Wikimedia Commons.. La Sacra di San Michele si posiziona al settimo posto nella classifica globale di Wiki Loves Monuments 2025, dopo che lo scatto di Federico Milesi è stato selezionato tra le migliori immagini al mondo nel concorso promosso da Wikimedia. L’architettura piemontese, situata sulla vetta del monte Pirchiriano e sovrastante la Val di Susa, ha ottenuto questo primato internazionale tra oltre 233.500 fotografie caricate su Wikimedia Commons. L’immagine, capace di evidenziare il contrasto tra le pietre del monumento e il paesaggio montano innevato, era già stata premiata in precedenza durante la competizione a livello nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sacra di San Michele: lo scatto piemontese è tra i migliori al mondo Notizie correlate Leggi anche: La Sacra di San Michele è tra le 10 foto più belle al mondo: un fotografo torinese la porta tra le vincitrici Classifica dei migliori ospedali al mondo, Borgo Trento tra i migliori 150Verona mantiene la propria posizione nel campo della sanità internazionale e anche quest'anno rientra nel “World's Best Hospitals”, la graduatoria... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Sacra di San Michele è tra le 10 foto più belle al mondo: un fotografo torinese la porta tra le vincitrici; La Sacra di San Michele tra le 10 foto più belle di Wikimedia; La Sacra di San Michele tra le 10 foto più belle al mondo. Wiki Loves Monuments: l’Italia brilla; Wikimedia promuove la Sacra di San Michele: tra le 10 foto più belle al mondo. La foto della Sacra di San Michele tra le prime 10 al mondo della Wiki Loves MonumentsPIEMONTE - Arroccata sulla vetta del monte Pirchiriano, la Sacra di San Michele domina la Val di Susa con la sua imponente architettura, in contrasto con ... radiogold.it LA SACRA DI SAN MICHELE AL 7° POSTO NELLA CLASSIFICA MONDIALE DELLE FOTO DI WIKIPEDIA, CON LO SCATTO DI FEDERICO MILESIdi IVO BLANDINO VALSUSA - Lo straordinario scatto della Sacra di San Michele, simbolo della nostra regione e della nostra identità, ha conquistato il 7° posto nella classifica mondiale di Wiki Loves M ... valsusaoggi.it “Convivium”, un punto di ristoro alla Sacra di San Michele SANT’AMBROGIO – La Sacra di San Michele, simbolo millenario del Piemonte, ogni giorno è pronta ad accogliere i visitatori con un'offerta rinnovata, che unisce storia, cultura e sapori locali. Leggi l'art - facebook.com facebook