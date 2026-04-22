La Sacra di San Michele è tra le 10 foto più belle al mondo | un fotografo torinese la porta tra le vincitrici

Una fotografia della Sacra di San Michele è stata selezionata tra le dieci più belle al mondo nel capitolo internazionale di Wiki Loves Monuments 2025, il più grande concorso fotografico dedicato ai monumenti. Lo scatto, realizzato da un fotografo torinese, mostra la maestosità e il fascino delle pietre secolari della struttura. La foto ha ottenuto un riconoscimento tra numerose immagini provenienti da tutto il mondo.

La Sacra di San Michele è tra le 10 foto più belle al mondo. Lo scatto del valsusino Federico Milesi, "in grado di restituire la maestosità e il fascino delle sue pietre secolari", è arrivato tra i primi dieci al mondo nel capitolo internazionale di Wiki Loves Monuments 2025, il più grande.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate La strada di Roma eletta tra le 10 più belle d’Europa: ecco dove si trovaSappiamo benissimo che Roma è probabilmente la città più bella del mondo, ma c’è un dettaglio sui suoi scorci urbani che talvolta sfugge anche chi in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: INCIDENTE ALLA SACRA DI SAN MICHELE: CICLISTA CADE NEL DIRUPO, INTERVIENE L’ELISOCCORSO; Appuntamento di Chronica alla Sacra di San Michele con il Portale dello Zodiaco; Segni di gioia nell’abbazia - Settimane della Cultura - eventi; Sacra di San Michele. Una ciclista 60enne cade in un burrone. Grave all’ospedale con l’elisoccorso. La Sacra di San Michele tra le 10 foto più belle di WikimediaL'abbazia immortalata nello scatto di Federico Milesi è arrivata settima nella classifica internazionale di Wiki Loves Monuments 2025 ... rainews.it La Sacra di San Michele tra le dieci foto più belle secondo WikimediaArroccata sulla vetta del monte Pirchiriano, la Sacra di San Michele domina la Val di Susa con la sua architettura, in contrasto con il bianco dello sfondo tra nuvole e montagne innevate. (ANSA) ... ansa.it “Convivium”, un punto di ristoro alla Sacra di San Michele SANT’AMBROGIO – La Sacra di San Michele, simbolo millenario del Piemonte, ogni giorno è pronta ad accogliere i visitatori con un'offerta rinnovata, che unisce storia, cultura e sapori locali. Leggi l'art - facebook.com facebook