Saccardi | Nella Toscana diffusa

Ieri, nella provincia di Gavorrano, si è svolta una cerimonia per il 25 aprile, anniversario della Liberazione, con la partecipazione della presidente del consiglio regionale. La presidente ha scelto di celebrare l’evento in questa località della Toscana, in occasione anche dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. La manifestazione ha coinvolto diverse figure istituzionali e cittadini, con momenti di commemorazione e riflessione.

GAVORRANO La presidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi, ieri ha scelto la Maremma, e in particolare il Comune di Gavorrano, per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione e ottantesimo anniversario del voto alle donne. L’intento della presidente Saccardi era quello di ’unire simbolicamente il protagonismo femminile e la forza dei territori’. Saccardi è stata accolta dalla sindaca di Gavorrano, Stefania Ulivieri. "La presenza di una donna alla guida del Comune – ha spiegato Saccardi – richiama con chiarezza il contributo delle donne alla nostra democrazia: ieri nella conquista dei diritti, oggi nella responsabilità di governo".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saccardi: "Nella Toscana diffusa" Regione: Giani vara la nuova Giunta, Saccardi presidente del Consiglio Notizie correlate Rigenerazione urbana. Fondi da ’Toscana diffusa’Nuovo impulso alla rigenerazione urbana dei piccoli comuni toscani grazie al progetto ’Toscana Diffusa’. Toscana diffusa, fondi regionali per la vendita dei giornaliUn contributo di duemila euro alle edicole e ai punti vendita non esclusivi localizzati nella cosiddetta Toscana diffusa, ovvero fuori dai grandi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Saccardi: Nella Toscana diffusa; Volterra presenta il suo piano contro lo spopolamento: Attrarre nuovi residenti dall’estero; Toscana Diffusa: un nuovo bando da 10 milioni per la rigenerazione dei borghi; Il progetto Volterra 10K arriva in Regione. Saccardi: Nella Toscana diffusaGAVORRANO La presidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi, ieri ha scelto la Maremma, e in particolare il Comune di Gavorrano, ... lanazione.it Toscana Diffusa: dalla Regione un nuovo bando da 10 milioni di euro per i servizi pubbliciIl nuovo bando della Regione Toscana sostiene i servizi pubblici nei 194 Comuni della Toscana Diffusa con 10 milioni di euro. intoscana.it Sapevate che in Toscana esiste un castello dall’anima orientale A Leccio (Reggello), tra colline e parchi secolari, sorge il Castello di Sammezzano, il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Tu lo hai mai visto dal vivo o è ancora nella - facebook.com facebook