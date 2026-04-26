s agata ha bisogno del suo campo sportivo

A Sant’Agata sul Santerno, il campo sportivo ‘Dalle Vacche’ necessita di interventi di ripristino dopo i danni causati dall’alluvione. Nonostante siano state organizzate diverse iniziative all’interno dell’area, il ripristino del campo resta ancora in sospeso. La situazione evidenzia l’attesa di interventi concreti per recuperare la struttura sportiva, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

Di iniziative organizzate al suo interno ce ne sono tante. Ma per il campo sporto ’Dalle Vacche’ di Sant’Agata sul Santerno sembra che il momento del ripristino atteso dal dopo alluvione, ancora non sia arrivato. Le condizioni del campo, invaso dall’acqua del Santerno che investì l’abitato quasi 3 anni fa, nel maggio del 2023, continuano a creare disagi per associazioni sportive, famiglie e giovani. E dire che le attività, come quella organizzata ieri, in occasione del 25 aprile, con il primo trofeo Mazzari e che ha coinvolto le squadre di Sant’Agata Sport, Lugo 1982 e Atletico ma non troppo, sono continue. Gli interventi di ripristino del campo rientrano nelle competenze della Struttura Commissariale, con Sogesid S.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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